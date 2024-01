L'île Maurice en alerte avant l'arrivée du cyclone Belal

Les services météorologiques mauriciens (MMS) ont émis lundi une alerte de niveau 3 (sur 4) en raison de la "menace directe" présentée par le cyclone Belal, qui "approche dangereusement" et pourrait toucher mardi matin le sud de cette île de l'océan Indien.

"Belal se rapproche dangereusement de Maurice et représente une menace directe pour Maurice. Le rayon des vents cycloniques devrait traverser la partie sud de l'île et Belal devrait passer plus près du sud de l'île tôt demain matin", ont-ils averti dans un communiqué.

"Des pluies torrentielles sont donc attendues dans les heures à venir. Ces fortes précipitations provoqueront des accumulations d'eau et des inondations à plusieurs endroits" et les rafales de vent pourront atteindre 100 km/h, estiment-ils.

Les services météorologiques locaux appellent le public à "prendre toutes les précautions et rester dans un endroit sûr", d'éviter de circuler et de se tenir à l'écart des "lieux sujets à l'accumulation d'eau, les berges des rivières et autres cours d'eau susceptibles d'être inondés ainsi que certains versants de montagne sujets aux glissements de terrain".