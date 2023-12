L'IRM émet un avertissement de mauvais temps, le numéro 1722 activé

L'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a émis un avertissement de mauvais temps. Le SPF Intérieur active donc temporairement le numéro 1722, fait-il savoir samedi matin via un communiqué.

Dans ses dernières prévisions samedi matin, l'IRM annonçait des pluies qui s'étendront à l'ensemble du territoire à la mi-journée. Les cumuls seront de l'ordre de 10 à 15 mm, et très localement autour de 25 mm sur le sud du pays. Le vent se renforcera pour devenir assez fort à localement fort. Les rafales seront le plus souvent comprises entre 65 et 75 km/h mais pourraient parfois atteindre (voire dépasser) les 80 km/h sur les sommets de l'Ardenne exposés au vent de sud ainsi qu'en fin de journée au littoral.

Le 1722 a pour but d'éviter que les numéros d'urgence soient submergés par des appels pour des interventions qui peuvent attendre. En cas de dommages causés par une tempête ou de dégâts des eaux pour lesquels une assistance des pompiers est requise, il faut donc composer ce numéro. Si une vie est en danger, c'est le 112 qu'il faut joindre.