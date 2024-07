L'IRM lance un avertissement jaune pour de fortes pluies vendredi, le 1722 activé

Dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin, une onde pluvio-orageuse traversera la Belgique depuis la France. Elle sera surtout à l'origine de précipitations abondantes, pouvant mener à des cumuls compris entre 20 et 50 litres au mètre carré - et très localement davantage - en 24 heures, ou même en six heures de temps par endroits.