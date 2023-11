L'ouest de l'Australie tourmenté par une vague de chaleur précoce et un feu de forêt

"Cela peut durer un moment avant que le feu ne soit maîtrisé", a déclaré le ministre des Services d'Urgence, Stephen Dawson. En plus de la chaleur, de fortes rafales de vent compliquent l'extinction des flammes. Plus de 150 pompiers sont à pied d'œuvre. L'État oriental australien de Nouvelle Galles du Sud a envoyé en soutien un bombardier d'eau vers la côte ouest.

Les autorités locales préviennent déjà depuis des semaines que le printemps, et l'été à venir pourraient devenir les saisons avec les feux de forêt les plus importants depuis le "Black Summer" de 2019-2020. A l'époque, pratiquement 40 millions d'hectares de forêts sont partis en flammes après des incendies qui ont duré plusieurs mois. Ces incendies ont également causé la mort de 33 personnes. Les plus violents avaient été recensés dans le courant des mois de décembre et janvier.