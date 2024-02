L'Our, la Senne et la Dendre toujours en alerte de crue mais les niveaux vont baisser

Vingt-et-un autres cours d'eau et affluents sont, eux, concernés par la phase de pré-alerte : la Sûre, les Moyenne et Haute Semois, la Chiers, la Vierre, la Basse Semois, l'Eau Blanche, l'Eau Noire, le Viroin, la Basse Lesse, l'Ourthe moyenne et inférieure, l'Amblève, la Vesdre, la Haute Meuse, l'Eau d'Heure, Haute Sambre, la Senette, le Canal Charleroi Bruxelles, ainsi que leurs affluents respectifs, la Basse Sambre et l'Escaut. La situation devrait se stabiliser ce vendredi ou en début de week-end avant l'amorce de la décrue selon les différents cas.

Le service d'hydrométrie appelle malgré tout à la prudence "aux abords des cours d'eau où des variations rapides de débits et de niveaux pourront être observées".