Mardi gris et venteux, avec jusqu'à 12 degrés

L'IRM prévoit beaucoup de nuages et de faibles pluies intermittentes ou de la bruine. Les maxima varieront entre 6 et 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne, 11 degrés dans le centre et 12 degrés dans l'ouest. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir généralement assez fort et à la côte fort ou cet après-midi parfois très fort. Des rafales jusqu'à 60 ou 70 km/ h et à la mer jusqu'à 80 km/ h sont possibles.