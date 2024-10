Météo du week-end: un jour de pluie et un jour ensoleillé en perspective

Aujourd'hui, quelques pluies ou averses pourront encore se produire sur l'ouest et le centre du pays ce matin. Un peu de brouillard sera également possible sur l'est en cas d'éclaircies. Le temps redeviendra ensuite généralement sec avec parfois quelques éclaircies passagères. En fin d'après-midi, le risque de précipitations augmentera à nouveau sur le sud-est du pays. Les maxima varieront entre 15 degrés en bord de mer et 20 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera généralement faible de nord à nord-ouest.



La nuit prochaine, une nouvelle zone de pluie remontera de la France vers nos régions. Les précipitations traverseront principalement la moitié est du pays avec en Ardenne un risque d'averses orageuses et de pluies éventuellement assez abondantes. Quelques éclaircies pourront faire leur apparition sur l'ouest du pays. Les minima varieront entre 10 et 13 degrés avec un vent faible d'ouest à nord-ouest ou de direction variable.

Le week-end

Samedi, le ciel restera assez nuageux et quelques pluies traverseront encore nos régions. Elles seront plus marquées sur le sud-est du pays. Quelques éclaircies pourront toujours faire leur apparition sur l'ouest. Les maxima varieront entre 12 et 16 degrés avec un vent faible à modéré de sud à sud-ouest.