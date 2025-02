Météo: jusqu'à 17 degrés ce vendredi, mais où ça et pour combien de temps?

Des températures qui se trouvent 9 degrés au-dessus des normales de saison et que l'on doti à une masse d'air subtropicale qui est remontée vers nos contrées. "Nous avons été largement influencés par des masses d'air polaires parce que nous étions en hiver, mais maintenant le printemps reprend ses droits et nous envoie de l'air un peu plus doux", réagit Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège.

Ce vendredi, le temps sera pratiquement sec et le soleil parfois masqué par de nombreux champs de nuages élevés et moyens, prévoit l'IRM. En Ardenne, il faudra d'ailleurs localement d'abord composer avec un peu de grisaille matinale. Les températures seront particulièrement douces, avec des maxima de 12°C en Hautes-Fagnes à 16 ou 17°C en plaine.

En soirée, la couverture nuageuse s'épaissira progressivement et, en fin de nuit, quelques averses ou périodes de pluie pourront déjà se produire, surtout sur l'ouest du pays. Les minima varieront de 4°C en Hautes-Fagnes à 10°C en plaine, sous un vent modéré de sud.

Le ciel sera très nuageux samedi avec des périodes de pluie. Les maxima seront compris entre 10 et 14°C.

Demain, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie, plus durables sur l'ouest du pays alors qu'elles seront entrecoupées de périodes sèches sur l'est. En fin de journée, des éclaircies et un temps sec gagneront le littoral. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés, sous un vent modéré qui virera du sud au sud-ouest.

Dimanche, la journée débutera sous la grisaille en beaucoup d'endroits. Les nuages bas et le brouillard céderont ensuite la place en cours de matinée à de larges éclaircies. L'après-midi, des nuages moyens et élevés arriveront par l'ouest mais le temps restera encore sec. Les températures seront encore assez douces, avec des maxima de 9 à 14 degrés. Le vent de sud, d'abord faible à modéré, deviendra modéré et à la mer assez assez fort.