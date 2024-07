Météo: jusqu'à 24 degrés ce lundi, voici les prévisions pour cette semaine

Partager:

Le temps sera généralement sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux, toutefois plus nombreux sur la moitié ouest du pays cette après-midi. Les maxima seront de 20 à 24 degrés. Le ciel sera partagé entre passages nuageux et éclaircies parfois larges. L'après-midi, le temps sera toutefois plus nuageux sur la moitié ouest du pays. Il fera sec bien qu'une petite averse isolée ne soit cependant pas exclue le matin sur l'est du pays. Il fera moins chaud avec des maxima de 19 à 20 degrés en haute Ardenne, 21 degrés en bord de mer et 23 à 24 degrés en plaine. Le vent deviendra modéré d'ouest à sud-ouest.

Cette nuit, la nébulosité augmentera par le littoral, puis quelques pluies envahiront l'ouest et le centre du pays en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre 13 degrés en haute Ardenne et 17 ou 18 degrés en Flandre. Le vent sera faible, puis généralement modéré de sud à sud-ouest. Mardi, la zone de pluie achèvera de traverser notre pays. En Flandre la pluie sera suivie d'averses l'après-midi alors que le centre du pays retrouvera un temps plus sec. En Ardenne, la pluie arrivera en cours de matinée et s'attardera l'après-midi. Les maxima seront compris entre 17 ou 18 degrés en Ardenne et 21 ou 22 degrés en plaine. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort. Mercredi, une crête anticyclonique déterminera favorablement notre temps. Le temps sera d'abord assez ensoleillé, mais au sud du sillon Sambre et Meuse on observera des champs de nuages bas. En journée, le ciel deviendra peu à partiellement nuageux. Le temps restera sec. Les maxima varieront entre 19 et 24 degrés. Le vent sera faible et variable ou de secteur nord-ouest.

Jeudi, le temps restera sec sous un ciel souvent ensoleillé avec parfois quelques bancs nuageux de moyenne et de haute altitude. En fin de journée, la nebulosité augmentera sur l'ouest. Il fera plus chaud avec des maxima de 20 à 26 degrés. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest. Vendredi, les bancs nuageux de moyenne et de haute altitude seront plus insistants et quelques pluies ou averses (orageuses) pourront faire leur apparition sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, le temps restera probablement sec. Il fera assez chaud avec des maxima proches de 25 degrés en de nombreux endroits. Le vent restera peu marqué. Samedi, une perturbation traversera lentement notre pays d'ouest en est. Les maxima seront compris entre 20 degrés dans l'ouest et 24 degrés dans l'est.