Météo: quel temps pour votre chasse aux oeufs du dimanche de Pâques?

Un risque d'averses planera encore par endroits dimanche matin et les champs nuageux seront encore bien présents, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Mais le temps deviendra ensuite rapidement sec, permettant une chasse aux œufs sous le soleil.

En début d'après-midi, la nébulosité ​augmentera ainsi que le risque de quelques averses depuis le sud. En deuxième partie d'après-midi et vers la soirée, les averses pourront devenir plus fortes avec un risque local d'orage. Les maxima varieront entre 11°C en haute Ardenne, 15 ou 16 en Flandre et localement 17°C en Campine.