Mise en route des séchoirs de chantier aux Fourons

Après les inondations de vendredi et samedi, les séchoirs de chantier ont enfin été mis en service dimanche dans les maisons sinistrées aux Fourons (province de Limbourg). Les collaborateurs du service technique de la protection civile ont distribué 250 appareils dans la matinée, tandis que les pompiers et les services communaux poursuivaient les travaux de déblaiement et de pompage.