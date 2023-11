Neige et pluie se succèderont sous les nuages lundi

Le ciel sera très nuageux à couvert lundi matin, avec des périodes de pluie en basse et moyenne Belgique et des chutes de neige en Ardenne, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima se situeront entre 1 et 3°C en Ardenne, entre 5 et 8°C dans le centre et jusqu'à 9 ou 10°C en bord de mer.

L'après-midi, la neige laissera progressivement la place à de la neige fondante et de la pluie. Sur les points culminants du relief ardennais, cette transition de neige en pluie ne s'opérera qu'en fin de journée ; les chutes de neige persisteront donc une bonne partie de la journée. Une accumulation de 5 à 10 cm de neige fraîche pourra donc se former en haute Ardenne.

Durant la soirée et en première partie de nuit, le ciel sera encore très nuageux avec par moments quelques pluies ou averses. En seconde partie de nuit, la pluie se transformera à nouveau en neige en haute Ardenne et il gèlera. En moyenne Belgique et dans le nord-est du pays, un peu de neige fondante sera également possible.

Les minima s'échelonneront de 1 et -3°C degrés en Ardenne et de 0 à 5°C ailleurs. Vers l'aube, en cas d'éclaircies, il y aura aussi en plaine un risque de formation de plaques de glace.

L'IRM a émis une alerte jaune aux conditions glissantes pour les provinces de Liège et de Luxembourg entre 05h00 lundi et 10h00 mardi. L'alerte concernant la province de Namur sera quant à elle en vigueur entre 05h00 et 10h00 lundi.