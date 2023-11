Neige: la Cellule d'action routière invite à la prudence

Alors que des chutes de neige sont annoncées en Ardenne dans la nuit de lundi à mardi, ainsi qu'en matinée, la Cellule d'action routière (CAR) invite les usagers à rester vigilants s'ils doivent emprunter le réseau routier, en particulier le réseau secondaire et sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg, indique-t-elle lundi soir. Selon les prévisions de l'IRM, une accumulation de 5 à 10 centimètres de neige fraîche pourrait se former en Haute Ardenne.