Neige: quelles prévisions pour cet après-midi ?

La neige est en train de tomber massivement en Wallonie. A quoi faut-il s'attendre pour les heures et jours qui suivent. Emilie Dupuis nous éclaire. Le sud du pays n'est pas épargné par le neige. Mais, il y a une exception au sud de la province de Luxembourg, pourquoi?

On a une petite impulsion d’air plus doux dans le sud de la province et également dans la botte du Hainaut. On a eu droit à des pluies verglaçantes ce matin en province de Luxembourg. Dans le courant de l’après-midi pour ces régions, ce seront à nouveau des pluies modérées. Puis, après 19h, on va repartir sur de la neige. C’est une exception, pourtant la province du Luxembourg est très souvent touchée par la neige et c’est la première à l’être en règle générale pour une fois c’est l’inverse. La neige va-t-elle continuer à tomber sur tout le pays dans les heures qui viennent?

Durant la soirée tout le pays sera concerné. Mais, si vous tracez une ligne cet après-midi de Mons à Liège, il y a vraiment cette bande neigeuse. Sur le centre du pays, c’est aussi de la neige. On pourrait avoir un peu plus de neige fondante, cela dépend des températures. Mais, à partir de 19h, on retombe dans un régime de neige, de neige qui tient donc évidemment des conditions glissantes. Faut-il s'attendre à de nouvelles perturbations demain? Nous allons avoir une certaine quantité de neige cet après-midi. Cela dépend des régions. Dans le courant de la soirée et de la nuit, ce sera de la neige à nouveau pour tout le monde. Il est donc possible qu’on ait encore une bonne accumulation au fil des heures. Demain matin, la perturbation pluvio-neigeuse va tout doucement se retirer vers le sud-est du pays. Mais entre Bruxelles et Namur, on attend encore quelques flocons pour l’heure de pointe entre 6h et 9h. En dessous de Namur et jusqu’au sud de la province de Luxembourg, là on attend encore des chutes de neige avec quelques centimètres. Cette perturbation pluvio-neigeuse va à ce moment-là quitter notre territoire, normalement aux alentours de midi, même si le timing n’est pas certain. Et à l’arrière, on aura un ciel bleu avec le soleil qui sera bien présent.