Nuages, averses et douceurs pour les prochains jours

Cet après-midi, le temps sera d'abord très nuageux à couvert avec des périodes de pluies, annonce jeudi l'IRM dans son bulletin de la mi-journée. Ensuite, il deviendra plus sec et plus doux. Les températures varieront entre 4 et 13 degrés, sous un vent assez présent. Des rafales de 50 à localement 60 km/h balayeront le territoire par endroits.

Dans la soirée, les pluies se renforceront à nouveau depuis le sud-ouest. Le flanc sud de l'Ardenne ainsi que l'ouest et l'extrême nord du pays seront les plus arrosés. La nuit prochaine, le vent soufflera assez fort et les minima s'échelonneront entre 7 et 10 degrés.

Vendredi, on attend encore quelques gouttes de pluie, principalement dans l'ouest et en Ardenne. Des éclaircies pourront, néanmoins, se développer en Flandre, surtout l'après-midi. Et la douceur sera de mise avec des maxima de 9 à 14 degrés.