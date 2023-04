Nuages et éclaircies avant la douceur printanière

Le temps restera généralement sec, mercredi après-midi, avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux d'altitude ou de type cumulus, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera assez frais pour la saison avec des maxima compris entre 7°C en Hautes­ Fagnes et 13°C en plaine.

La nuit prochaine, les minima s'échelonneront de ­-2°C à 4°C.

Jeudi, le ciel sera d'abord partiellement nuageux avec encore de larges éclaircies par endroits. Ensuite, les nuages d'altitude deviendront plus denses à partir du sud­-ouest et, en fin d'après­ midi, des pluies seront déjà possibles sur l'extrême ouest du pays et les provinces voisines de la France. Il fera plus doux avec des valeurs comprises entre 11°C et 16°C, sous un vent faible à modéré.