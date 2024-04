Nuages et éclaircies en alternance sous des températures encore douces

En seconde partie d'après-midi, de belles périodes ensoleillées se profileront depuis le sud. Il fera à nouveau très doux pour la saison avec des maxima de 17 à 22°C. Le vent faible de sud-est deviendra progressivement modéré tout en virant au sud l'après-midi.

En soirée, la nébulosité sera variable dans l'ouest avec encore quelques averses ou orages tandis que, du centre à l'est, de larges éclaircies pourront être temporairement observées. Durant la nuit, le ciel se couvrira partout à l'arrivée de la pluie. A l'est, les pluies pourront être abondantes et de l'orage sera également possible. Les minima se situeront entre 7 et 10°C. Le vent modéré de sud virera en cours de nuit au sud-ouest tout en devenant modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 55 km/h.