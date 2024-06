Nuages et éclaircies pour rythmer la journée de mercredi

De faibles pluies seront encore temporairement possibles en Basse et Moyenne Belgique ce mercredi, selon les dernières prévisions de l'IRM. Rapidement la zone de pluie transitera vers la Haute Belgique. Dans l'après-midi, les précipitations prendront alors plutôt la forme d'averses en Haute Belgique, tandis que de larges éclaircies reviendront depuis le nord-ouest. A l'arrière de la zone de pluie, le temps restera pratiquement sec à une averse isolée près. Les maxima seront compris entre 13 ou 14 degrés en Hautes-Fagnes et 17 ou 18 degrés dans le centre du pays.

Mercredi soir, la tendance aux averses sur le sud du pays s'amenuisera et le temps deviendra alors généralement sec sur l'ensemble du pays, sous un ciel graduellement peu à partiellement nuageux. La nuit sera assez fraîche avec des minima de 3 à 9 degrés avec localement formation de brume ou de bancs de brouillard.

Jeudi, l'IRM prévoit d'abord de larges éclaircies sur la plupart des régions. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec possibilité d'une averse locale, surtout en Haute Belgique et sur le nord-ouest du pays. Ailleurs, le temps restera pratiquement sec. Les maxima se situeront entre 15 et 19 degrés,