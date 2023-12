Nuages et faibles pluies se partageront le ciel mardi après-midi

Le ciel sera très nuageux avec des pluies faibles à modérées mardi après-midi, selon l'Institut royal météorologique (IRM). Sur les sommets ardennais, les premières précipitations pourront temporairement tomber sous forme de neige fondante, mais se transformeront rapidement en pluie. Les maxima seront compris entre 4 et 11 degrés et des rafales de vent pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Mardi soir, le ciel restera couvert, avec encore de la pluie dans la plupart des régions. Le temps deviendra ensuite sec à partir de l'ouest et de larges éclaircies se développeront par endroits. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le ciel restera toutefois très nuageux et quelques faibles précipitations pourront continuer à tomber sous les nuages bas après minuit. Les minima seront compris entre 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 7 degrés à la Côte. Des rafales jusqu'à 50 km/h resteront possibles.

Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse, avec parfois encore de faibles précipitations. Ailleurs, le temps sera d'abord sec, avec des éclaircies dans la moitié ouest du pays. L'après-midi, le temps redeviendra à nouveau très nuageux partout, avec des périodes de faibles pluies. Les maxima oscilleront entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes et 10 degrés à la mer. Le vent sera modéré, et assez fort au littoral, de secteur ouest.