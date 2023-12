Nuages, pluie et averses hivernales

Dans la soirée et au cours de la nuit prochaine, il fera très nuageux, avec des périodes de pluie ou des averses. En haute Ardenne, il tombera encore quelques flocons de neige fondante et les minima oscilleront entre 1 et 5 degrés.

Mardi, on reprend les mêmes ingrédients météo: il fera gris avec de la pluie ou des averses. En Ardenne, les précipitations pourront encore adopter un caractère hivernal. Sur l'ouest et le nord-ouest, les quantités de précipitations seront plus limitées avec des périodes de faibles pluies ou de la bruine. Les maxima varieront entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés à la mer, sous un vent modéré.