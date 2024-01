Nuageux mais sec

L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit pour mercredi après-midi des éclaircies, surtout sur l'ouest du pays. À l'est, davantage de nuages bas seront encore présents, surtout en Ardenne, où le temps pourrait rester gris le restant de la journée. En fin d'après-midi, la couverture nuageuse deviendra plus importante avec davantage de nuages moyens et élevés. Les maxima se situeront entre 6° et 8° en Ardenne et 10° ou 11° ailleurs. Le vent d'ouest deviendra progressivement modéré à l'intérieur des terres et assez fort en bord de mer. En début d'après-midi, on observera des rafales jusqu'à 60 km/h, et jusqu'à 70 km/h dans l'est de l'Ardenne.