Parcs bruxellois et forêt de Soignes fermés à partir de 13H30

Les parcs, réserves naturelles et bois régionaux, dont la forêt de Soignes, seront fermés au public dès 13H30 ce samedi en raison des prévisions météos. On annonce en effet des rafales de vent d'au moins 80km/h, et l'IRM a lancé une alerte jaune "tempête" pour tout le pays. Tous les espaces verts bruxellois devraient à nouveau être accessibles à partir de dimanche 8H00, espère Bruxelles Environnement.