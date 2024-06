Partiellement nuageux avec quelques averses

Dimanchee soir, des averses seront présentes. Les précipitations se décaleront durant la nuit vers l'est pour finalement ne plus concerner que les régions proches des frontières allemande et luxembourgeoise à l'aube. Au même moment, une faible averse isolée pourra être observée au littoral. La Flandre profitera d'éclaircies plus larges en cours de nuit. Les minima varieront entre 10 et 14 degrés sous un vent devenant faible d'un large secteur nord-ouest.

Lundi matin, les averses quitteront le pays par le sud-est. En cours de journée, le ciel deviendra hésitant entre passages nuageux et éclaircies. Principalement sur la moitié nord, quelques ondées seront à nouveau possibles localement. L'après-midi au littoral, les éclaircies s'élargiront. Les maxima oscilleront entre 15 degrés en Hautes- Fagnes et par endroits 21 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent qui deviendra partout modéré, de secteur nord-ouest revenant vers l'ouest en Flandre.