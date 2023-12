Pas de pluie et quelques éclaircies en vue: pour combien de temps?

Ce vendredi après-midi, il fera sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Ces derniers seront néanmoins tenaces sur plusieurs régions. Dans l'est et le sud-est, la nébulosité sera d'abord encore abondante avec éventuellement quelques gouttes de pluie. Les maxima oscilleront entre 4 degrés en haute Ardenne et 10 degrés sur l'ouest. Le vent sera dans l'ensemble faible et à la côte modéré de secteur ouest.

Ce soir et la nuit prochaine, des éclaircies parfois larges et de nombreux nuages d'altitude seront présents. En Haute Belgique, on retrouvera déjà davantage de nuages. Cette nuit, il fera sec avec des nuages plus nombreux en fin de nuit. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas, la brume et le brouillard persisteront. Les minima se situeront entre 0 ou -1 degré en Ardenne, 3 à 4 degrés dans le centre et 5 degrés à la mer. Le vent souvent faible de sud-ouest deviendra par moments modéré.

Samedi matin, quelques éclaircies isolées seront encore possibles mais, rapidement, le ciel se couvrira partout. En Ardenne, il fera même brumeux avec un risque de brouillard surtout l'avant-midi. Le temps sera sec avec des maxima entre 4 degrés en Hautes Fagnes, 8 ou 9 degrés dans le centre et 11 degrés à la côte. Le vent sera modéré de sud-ouest. Sur le sud-est du pays, il sera généralement faible. Samedi soir et la nuit suivante, le temps restera sec avec beaucoup de nuages bas, et du brouillard en Haute Belgique. En fin de nuit, quelques éclaircies pourront se faufiler. Les minima varieront entre 2 et 7 degrés sous un vent modéré de sud-ouest, et encore faible dans le sud-est.