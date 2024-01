Pas de problèmes majeurs sur le rail, les routes embouteillées

Il y a bien eu de petits incidents et des retards sur l'ensemble du réseau, en partie à cause d'aiguillages défectueux et le gestionnaire du réseau ferroviaire tente d'y remédier. Si les problèmes persistent, des équipes mobiles de déneigement peuvent alors se rendre sur place. Ces équipes resteront également en alerte mercredi soir et durant la nuit pour protéger les infrastructures de la neige et la glace.

Sur les routes du sud de la Belgique, la circulation est toujours difficile en début de soirée. La phase d'alerte routière est d'ailleurs toujours en vigueur. Concrètement, La circulation des poids lourds dont la longueur excède 13 mètres est interdite sur les axes routiers suivants: l'autoroute E25 (A602-A26) entre l'échangeur de Loncin et de Massul dans les deux sens et l'autoroute E42 (A27) entre Verviers et Steinebruck dans les deux sens.