Pas de situation exceptionnelle chez Touring et le VAB ce jeudi matin

Nous avons assisté à une heure de pointe normale ce jeudi matin, ajoute le VAB. "Dans le Brabant flamand et le Limbourg, c'était un peu plus chargé que d'habitude", souligne le porte-parole Mich Vergauwen. En Wallonie, en revanche, les appels ont été plus nombreux. "Là-bas, contrairement à hier (mercredi), il y avait plus de monde sur la route", explique-t-il.

Au service de dépannage Touring, il y a eu un peu plus d'appels jeudi matin qu'un jeudi normal (environ +20%). "Mais ce n'est pas exceptionnel", explique Danny Smagghe. "Lors des premiers gels en début de semaine, il y a eu beaucoup plus d'appels."