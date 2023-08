Pékin a connu ses précipitations les plus fortes depuis au moins 140 ans

La capitale chinoise Pékin, frappée par des inondations meurtrières, a connu ces derniers jours ses précipitations les plus importantes depuis au moins 140 ans, lorsque les relevés ont débuté, ont annoncé mercredi les services météorologiques.

"La valeur maximale" des précipitations enregistrées entre samedi soir et mercredi matin dans une station de la ville était de 744,8 millimètres et il s'agit des "plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans", selon le Service météorologique de Pékin.

Les relevés précis ont débuté en 1883. "Le précédent record (...) avant l'épisode pluvieux actuel" avait été établi en 1891 avec 609 millimètres, a-t-il souligné.