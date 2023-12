Petit à petit, le soleil se frayera un chemin entre les nuages

Le temps restera gris samedi après-midi avec une multitude de nuages bas. Les maxima se situeront entre 4 et 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 8 ou 9 degrés dans le centre, et autour de 11 degrés à la Côte.

La fin du week-end s'annonce, elle, plus lumineuse. Ainsi, la journée de dimanche devrait laisser la place à de belles éclaircies sur la moitié nord-ouest du pays. "Dans le sud-est du territoire, la journée débutera sous un ciel gris avec de la brume, du brouillard et des nuages bas; ensuite, des éclaircies se développeront aussi sur cette région, même si les champs de nuages bas y resteront dominants", prévoit l'IRM.