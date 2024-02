Petite accalmie attendue ce mercredi après-midi avant le retour de la pluie jeudi

Le temps deviendra généralement sec du littoral à l'ouest de la Campine à la mi-journée. Ailleurs, il fera couvert avec de la pluie, encore intense au sud du sillon Sambre et Meuse. Au fil des heures, l'amélioration gagnera du terrain vers le sud de la Belgique, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima varieront entre 4 et 10°C. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est au nord de la zone de pluie, et modéré à temporairement assez fort de sud-ouest plus au sud (avec des rafales de 50 à 60 km/h).

Ce mercredi soir et en début de nuit, la zone de pluie quittera progressivement le territoire par le sud-est. Des éclaircies pourront apparaître en Basse et Moyenne Belgique mais du brouillard pourra également se former en cours de nuit. Dans l'air froid près des Pays-Bas, le brouillard pourra être givrant. En Ardenne aussi, de mauvaises visibilités sont à craindre. En fin de nuit, une nouvelle zone de précipitations nous parviendra par la France. Les minima varieront entre par endroits -2°C le long de la frontière néerlandaise et +8°C en Lorraine belge.

Jeudi, des pluies parfois soutenues s'étendront rapidement à l'ensemble du pays depuis le sud-ouest, avant de devenir plus intermittentes l'après-midi. Sur l'ouest et le nord-ouest, les précipitations resteront plus régulières et marquées. Les maxima oscilleront entre 9 et 13°C. Le vent faible à modéré d'est ou de direction variable deviendra modéré à assez fort de sud-sud-ouest à partir du sud avec des pointes de 50 à 65 km/h.