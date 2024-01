Phase d'alerte routière et certaines interdictions de circulation maintenues en Wallonie

Au vu des dernières prévisions météorologiques, la phase d'alerte routière est maintenue en Wallonie, a annoncé mercredi soir la Cellule d'Action Routière (CAR) qui recommande à tous les usagers "de limiter leurs déplacements et de rester très prudents s'ils doivent prendre la route dans les prochaines heures et particulièrement (jeudi) matin à l'heure de pointe en Wallonie."

La circulation des véhicules affectés au transport de choses, dont la longueur excède 13 mètres, reste interdite sur plusieurs axes routiers, à savoir l'autoroute E25 (A602-A26) entre l'échangeur de Loncin et de Massul dans les deux sens et l'autoroute E42 (A27) entre Verviers et Steinebruck dans les deux sens.

En revanche, les véhicules affectés au transport de personnes (bus, cars,...), les véhicules assurant ou permettant d'assurer l'exécution d'une mission de service public essentielle et urgente ou transportant des marchandises indispensables à l'exécution de ces missions et les véhicules équipés d'un système automatique permanent de mise en place de chaînes ne sont pas visés par cette interdiction de circulation.