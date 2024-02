Pluie et nuages pour lancer les festivités carnavalesques, du soleil pour Mardi Gras

Le coup d'envoi des trois jours "gras" a été donné dimanche à Binche et à Alost notamment, sous un ciel particulièrement nuageux. Cet après-midi, les fêtards n'échapperont pas à la pluie alors que des averses assez répandues sont attendues. Les maxima varieront entre 6 degrés en haute Ardenne et 10 ou 11 degrés en Flandre.

Mardi (gras), considéré comme la journée la plus importante pour les célébrations de carnaval, le soleil sera bel et bien de la fête. L'IRM prévoit en effet de belles périodes ensoleillées, qui alterneront avec des passages nuageux. Une faible averse n'est toutefois pas exclue en cours de journée. Les maxima se situeront entre 4 et 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 8 et 10 degrés ailleurs.