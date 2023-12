Pluie et vent mais des températures plus douces

La journée de samedi sera marquée par le passage d'une zone active de pluie, accompagnée d'un vent soutenu, selon les prévisions de l'IRM. Il fera plus doux avec des maxima de 4 à 12 degrés, il y aura des rafales de 65 à 75 km/h.

En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec sur l'ouest, sous un ciel alors changeant. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 11 ou 12 degrés dans l'ouest.

Ce samedi matin, le ciel deviendra rapidement couvert partout et des pluies toucheront progressivement les régions proches de la frontière française. Vers la mi-journée, elles s'étendront déjà à l'ensemble du territoire. Les cumuls seront de l'ordre de 10 à 15 mm, et très localement autour de 25 mm sur le sud du pays.

Le vent se renforcera pour devenir assez fort à localement fort, et virera du sud au secteur sud-ouest à ouest en fin de journée par la côte. Les rafales seront le plus souvent comprises entre 65 et 75 km/h mais pourraient parfois atteindre (voire dépasser) les 80 km/h sur les sommets de l'Ardenne exposés au vent de sud ainsi qu'en fin de journée au littoral une fois que le vent d'ouest-sud-ouest se sera établi.