Pluies et averses intenses pour terminer l'année

La page de l'année 2023 se tournera sur fond de pluies et d'averses, parfois intenses. Il y aura aussi temporairement des éclaircies pour embellir la fin de l'année, précise l'IRM dans son bulletin matinal. Il y aura aussi beaucoup de vent dimanche avec des rafales de 60 à 70 km/h ou localement plus. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.