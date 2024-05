Plus aucun cours d'eau en alerte de crue en province de Liège

Samedi matin, ces différents cours d'eau sont repassés en situation de pré-alerte de crue. Les débits des affluents de la Basse Meuse, dont la Berwinne, sont orientés à la baisse depuis le milieu de nuit et devraient poursuivre leur décrue dans les prochaines heures, lit-on ainsi sur le site internet de l'hydrométrie en Wallonie. Même constat pour la Vesdre et ses affluents.

Vendredi soir, les seuils de pré-alerte avaient été franchis pour la Vesdre et ses affluents ainsi que pour la Berwinne, là aussi en province de Liège. Le Service public de Wallonie s'attendait à ce que les seuils de crue, soit des débordements pouvant avoir des impacts sur les infrastructures et sur les riverains, soient atteints dans le courant de la nuit.

Les débits des autres cours d'eau en province de Liège et à l'est de celle de Namur (Mehaigne, Geer, Amblève, Ourthe Inférieure, Our) sont en phase de stabilisation voire en décroissance et cette tendance devrait se poursuivre dans les heures à venir.

Dans le sud de la province de Luxembourg, les débits des affluents de la Chiers sont en phase de décroissance depuis le milieu de nuit. Ceux de la Chiers sont en phase de stabilisation et devraient commencer leur décrue dans les prochaines heures.

Quelques cellules orageuses sont cependant prévues localement cet après-midi, rappelle le SPW. "Vu la saturation de sols, des ruissellements intenses sont probables sous ces cellules pluvio-orageuses, accompagnés de coulées de boue en zones cultivées, met-il en garde.