Plus de 2 degrés supplémentaires en moyenne: l'hiver météorologique 2024 a été le deuxième plus chaud jamais enregistré

L'hiver météorologique 2024 a été le deuxième le plus chaud jamais enregistré, ressort-il du bilan climatique saisonnier de l'Institut royal météorologique (IRM) communiqué vendredi. Dans l'ensemble, l'hiver a été beaucoup plus chaud avec une température moyenne de 6,3°C contre une valeur normale de 4,1°C. Seuls 17 jours de gel ont été enregistrés à Uccle pour une normale de 29,7 jours.

Les valeurs normales utilisées comme point de comparaisons sont les moyennes entre 1991 et 2020, la période de référence de 30 ans pour le climat actuel. Sur l'ensemble de la Belgique, la température la plus basse a été mesurée le 21 janvier à Elsenborn, en province de Liège, avec −15,5°C. La température maximale la plus élevée a été enregistrée le 15 février à Koersel, dans le Limbourg, avec 18,0°C.