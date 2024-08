Plus de 20 degrés, des éclaircies et passages nuageux pour le 15 août

Les festivités du 15 août se dérouleront sous un ciel composé d'éclaircies et de passages nuageux, mais le risque d'une ondée n'est pas exclu surtout en Ardenne. Les maxima varieront entre 23 et 26 degrés.

La nébulosité sera variable à abondante sur la partie nord du pays avec un risque de quelques gouttes à la côte tandis qu'au sud, le temps sera généralement sec avec du soleil dans la plupart des régions. Des nuages cumuliformes se formeront en cours de journée et une petite averse isolée sera possible en Ardenne.

Les maxima varieront entre 23 degrés en haute Ardenne et le long du littoral, et 25 ou 26 degrés sur l'ouest et le centre du pays.

Le vent deviendra généralement modéré, parfois assez fort à la côte, de sud-ouest.