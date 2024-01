Plus de 400 interventions liées aux inondations en Wallonie picarde

Les communes de Tournai, Ath, Lessines, Leuze, Frasnes, Celles et Mouscron ont été touchées par des inondations provoquées par les pluies intenses tombées ces dernières 24 heures. Mercredi matin, le dispatching des services de secours avait recensés plus de 400 interventions. Aucun incident lié aux conditions météorologiques n'est toutefois à déplorer.

Les pompiers de la zone de secours de Wallonie picarde sont intervenus à 440 reprises en Hainaut occidental. "Les interventions ont débuté mardi matin, vers 10h00, et se poursuivent ce mercredi matin. Nous sommes essentiellement intervenus pour des avaloirs bouchés, des chutes d'arbres, des routes sous eau, des fossés qui débordent et des caves inondées chez des particuliers. On ne déplore aucun accident lié aux intempéries", a précisé le dispatching.

Les pompiers sont intervenus à Mouscron, Tournai, Lessines (Papignies et Ollignies), Celles (Velaines, Molembaix et Escanaffles), Ath (Arbre, Isières et Rebaix), Wodecq, Ellezelles et Flobecq. Dans plusieurs entités, les services communaux ont été appelés en renfort afin de distribuer des sacs de sable à la population.