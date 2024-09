Plus de nuages et risque d'averses

Mardi après-midi, la nébulosité augmentera depuis l'ouest et le ciel deviendra généralement très nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Sur la partie orientale du pays, des éclaircies pourront persister en premier lieu. Sur la partie occidentale, un risque d'averse sera présent. Il fera plus frais avec des maxima entre 14° en Ardenne et 18° dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales jusque 60 km/h.