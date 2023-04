Plusieurs cours d'eau en pré-alerte de crue en Wallonie

Plusieurs cours d'eau sont concernés. Les seuils de pré-alerte pourraient ainsi être atteints en milieu de journée sur la Dendre canalisée et ses affluents. La hausse de débit attendue sur le bassin de la Senne devrait, elle, pouvoir être contenue dans les ouvrages de rétention de crue (vides et opérationnels), et au final ne pas franchir les seuils de pré-alerte. Le même raisonnement vaut pour le canal Charleroi-Bruxelles.

Plus à l'est, les seuils de pré-alerte pourraient en revanche être atteints ce samedi en début d'après-midi sur la Vesdre et ses affluents et en fin d'après-midi sur l'Amblève et ses affluents. En milieu de soirée, c'est l'Our qui pourrait suivre.