Plusieurs décès après une violente tempête sur la côte est des Etats-Unis

Une violente tempête sur la côte est des États-Unis a fait plusieurs victimes, rapporte mardi CNN. Les victimes se trouvent dans les États de Caroline du Sud, de Pennsylvanie, du Massachusetts et du Maine. Les journaux New York Times et USA Today ont également fait état de décès dus à des chutes d'arbres ou à des inondations.

Selon le site Internet Poweroutage.us, plus de 600.000 personnes ont été temporairement privées d'électricité dans la nuit de lundi à mardi. L'État du Maine, à la frontière avec le Canada, a été le plus durement touché. Dans le district du Bronx, à New York, les autorités ont mis en garde contre des inondations dues à des "précipitations extrêmes". Selon le New York Times, les habitants de Moretown, dans l'État du Vermont, ont été invités à quitter leur domicile en raison du risque d'inondation.

Selon le National Weather Service, il s'agit d'un "ouragan exceptionnellement bas". L'ouragan est déjà passé sur la côte est ces derniers jours, accompagné de fortes précipitations et de rafales de vent atteignant 96 kilomètres par heure. La tempête continuera à se déplacer vers le Canada mardi.