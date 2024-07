Plusieurs dizaines d'interventions en cours dans le Brabant wallon

Les pompiers de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize étaient fortement mobilisés mardi en fin d'après-midi en raison des fortes pluies et rafales de vent qui ont touché le Brabant wallon, a appris Belga auprès de la zone de secours. L'Institut royal météorologique a émis un avertissement orange en raison d'un risque d'orages et d'inondations dans le centre du pays.