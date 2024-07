Première journée tropicale de 2024, avec 31°C mesurés à Uccle

"Il y a déjà eu, en 2024, des jours où il a fait plus de 30°C, mais pas encore à Uccle", a précisé David Dehenauw. "Lorsqu'il fait plus de 30°C à Uccle, on parle de journée tropicale", avait-il indiqué vers 14h50 quand la température avait atteint 30,4°C. Le mercure est ensuite encore monté pour atteindre 31°C.

L'IRM a placé mardi une grande partie de la Belgique en code jaune en raison de la chaleur. Les thermomètres affichaient au moins 32°C dans les provinces de Flandre orientale, d'Anvers, du Limbourg, du Brabant flamand, de Liège, de Hainaut et dans la Région de Bruxelles-Capitale. "Avec de telles températures, il est conseillé de faire attention aux personnes âgées ou affaiblies. Il faut par exemple veiller à ce qu'elles boivent davantage et restent à l'abri du soleil. Soyez vigilants", a mis en garde l'institut météorologique.