Près de 20 décès liés à l'ouragan Hélène aux Etats-Unis

Au moins onze personnes sont mortes en Géorgie et cinq en Floride après le passage de l'ouragan Hélène, ont annoncé vendredi des responsables américains.

De Tallahassee en Floride à Charlotte en Caroline du Nord, les vents forts et les pluies diluviennes provoquent crues soudaines et chutes d'arbres. Sur la côte de la Floride, la submersion marine a elle causé d'importantes inondations, avec une élévation du niveau de la mer atteignant par endroits plus de 4,5 mètres.