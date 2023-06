Près de la moitié des vols accusent du retard à Brussels Airport

Environ la moitié des vols accusent du retard jeudi après-midi à Brussels Airport, en raison des fortes pluies et du fait que les avions ne peuvent emprunter qu'une seule piste, a confirmé Nathalie Pierard, porte-parole de l'aéroport, en réaction à des informations du Laatste Nieuws.

"Il y a des retards pour environ la moitié des vols", précise Nathalie Pierard. "Cela oscille entre 15 à 45 minutes". Les conditions météorologiques, non seulement en Belgique, mais aussi dans d'autres pays d'Europe expliquent cette situation. Et par ailleurs, une seule piste (piste transversale 01) peut actuellement être utilisée pour les décollages et les atterrissages, en raison des travaux effectués sur une autre piste, ainsi que de la direction du vent. Nathalie Pierard s'attend à ce que les retards diminuent dans la soirée.