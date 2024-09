Prévisions météo: alerte aux vents et averses, le numéro 1722 activé

On apprend ce lundi vers 14h que l'IRM, qio a émis un avertissement de mauvais temps, a activé le numéro 1722 "en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels vous avez besoin de l’assistance des pompiers".

Dégradation météorologique liée à une dépression

Les conditions sont dues à un système frontal associé à une dépression située au-dessus des Îles Britanniques. Ce système traversera la Belgique d'ouest en est aujourd'hui, avant d'être suivi par de l'air maritime instable.

La dépression continuera de se déplacer lentement à travers le Benelux jusqu'à jeudi, apportant des perturbations et des averses. Mardi, une nouvelle perturbation traversera le pays depuis le nord, avec des températures comprises entre 12°C et 16°C. Le vent restera soutenu, atteignant jusqu'à 70 km/h dans l'intérieur des terres et 80 km/h sur le littoral.

Éclaircies à partir de mercredi

Mercredi, une amélioration progressive est attendue avec l'apparition de larges éclaircies, bien que le risque d'averses subsiste dans l'est du pays. Les températures seront plus clémentes, autour de 16°C dans le centre. Jeudi, une zone de haute pression se développera sur le Benelux, apportant un temps plus sec et ensoleillé.

Vendredi, les conditions resteront calmes, avec un ciel variable, mais généralement sec sur l'ensemble du territoire.