Prévisions météo: averses intenses et rafales de vent jusqu'à 100 km/h

Le temps sera d'abord très nuageux à couvert et encore généralement sec ce jeudi, sauf sur le sud où la pluie sera toujours présente. En cours de journée, il pleuvra à nouveau depuis la frontière française, la majeure partie des précipitations étant attendue dans le sud du pays. En fin d'après-midi, le ciel sera variable avec des averses parfois fortes pouvant être accompagnées de quelques coups de tonnerre, prévient l'Institut royal météorologique.

C'est dans le nord-ouest du pays que ce risque sera le plus élevé. Les maxima oscilleront autour de 9 degrés sur le haut plateau ardennais à 13 ou 14 degrés ailleurs. Le vent modéré du sud-ouest reviendra vers le sud et deviendra assez fort à fort. En fin de journée, le vent deviendra parfois très fort de sud-ouest. L'IRM prévoit les rafales les plus fortes vers la fin de l'après-midi et en soirée avec des valeurs allant jusqu'à 100 km/h et localement même plus.