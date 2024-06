Prévisions météo: ça y est, l’été est là, mais jusqu’à quand?

Ce lundi, la journée commencera avec du soleil partout bien que quelques bancs de brouillard localisés pourront être observés. En journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur et alterneront avec de belles éclaircies. Dans la région côtière, le temps restera ensoleillé, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les maxima varieront entre 21 à 23°C à la mer ou en Ardenne et jusqu'à 25°C dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible de direction variable ou de nord-est à est-nord-est. A la Côte, une brise modérée de nord-nord-est s'enclenchera l'après-midi, faisant baisser quelque peu les températures. Ce soir, le ciel se dégagera. Durant la nuit, il restera serein sur la plupart des régions. En fin de nuit, brume et brouillard pourront se former localement. Les minima oscilleront entre 12 et 16°C sous un vent généralement faible de secteur nord-est.