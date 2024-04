Prévisions météo: des nuages, des températures fraîches et quelques averses à caractère hivernal

Ce soir et cette nuit , nous resterons sur le chemin des averses. Elles seront hivernales en Ardenne avec de la neige qui pourra tenir au-dessus de 400 m. Les minima oscilleront entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +7 degrés en bord de mer.

Ce samedi , le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses depuis la mer du Nord et les Pays-Bas. En haute Ardenne, les précipitations pourront parfois encore adopter un caractère hivernal. Les averses seront probablement moins fréquentes sur l'ouest du pays. Les maxima se situeront entre 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 voire 11 degrés dans le centre du pays.

Dimanche aussi, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux, parfois nombreux et encore porteurs de quelques averses. Sur les hauteurs de l'Ardenne, les averses pourront d'abord prendre un caractère hivernal en début de matinée. En beaucoup d'endroits, le temps restera toutefois sec. Les maxima fluctueront entre 5 et 8 degrés en haute Belgique et entre 9 et 12 degrés en basse et moyenne Belgique.

Lundi, la nébulosité sera variable et une giboulée pourrait se produire en cours de journée. Sur les hauteurs de l'Ardenne, il s'agira plutôt d'une averse de neige fondante. Les maxima se situeront entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 ou 10 degrés en plaine. En début de matinée, il fera toutefois froid avec des gelées en plusieurs endroits dans l'intérieur du pays.

Mardi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou quelques averses. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.