Prévisions météo: du sec et de la grisaille pour toute la fin de semaine

Les maxima oscilleront entre 4 ou 5°C en Ardenne et 8 ou 9°C en plaine. Le vent de sud-ouest se renforcera à nouveau, surtout en matinée, pour devenir assez fort à parfois fort avec des rafales de 60 à localement 70 km/h. Il deviendra plus modéré en fin de journée.

Ce soir

En fin de journée et cette nuit, la nébulosité sera d'abord variable, puis à nouveau abondante. Quelques averses seront encore possibles, mais le temps sera le plus souvent sec. En Ardenne, les averses seront toutefois un peu plus nombreuses et pourront adopter un caractère hivernal. Les minima s'échelonneront de 0°C en Ardenne à 3°C en plaine. Le vent de sud-sud-ouest sera modéré.