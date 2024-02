Prévisions météo: encore de la pluie ce week-end?

Quelques averses éclateront encore ce vendredi, surtout dans l'ouest et dans les Ardennes, mais le temps restera sec en de nombreux endroits. Le soleil percera parfois la couverture nuageuse, surtout l'après-midi, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera très doux avec des maxima de 9 à 14 degrés. Le vent sera modéré à parfois assez fort de sud-sud-ouest avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Quelques averses traîneront encore la nuit prochaine dans les premières heures surtout en bord de mer et en Ardenne, avant le retour d'un temps pratiquement sec avec des éclaircies. Localement, de la brume et du brouillard pourront se former. En Ardenne, le temps restera nuageux avec parfois une mauvaise visibilité sur les sommets, mais ailleurs il y aura des éclaircies. Les minima oscilleront entre 6 et 9 degrés.